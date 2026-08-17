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Kaynak: Haber Merkezi

Bir cenaze törenine katılmak üzere Ankara’dan Kocaeli’ye giden AKP Grup Başkanvekili, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın içerisinde bulunduğu otomobil, aynı istikamette giden başka bir otomobille çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Leyla Şahin Usta ile koruması hafif şekilde yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahaleden sonra Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Usta ve korumasının sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayı haber alan AKP Bolu İl Başkanı Suat Güner hastaneye giderek Usta’nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.