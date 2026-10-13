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Gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında verilen adli kontrol kararlarının ardından siyaset cephesinden ilk değerlendirmelerden biri geldi. Nefes yazarı Deniz Zeyrek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıyarak, Güler’in meslektaşlarına yönelik verilen ev hapsi kararlarına dair tepkisini aktardı.

"DETAYLARI BENDEN DUYUNCA TASVİP ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Deniz Zeyrek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in soruşturma sürecindeki son kararlardan detaylı biçimde haberdar olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki Abdullah Güler de meslektaşlarımıza yönelik tutuklama ve ev hapsi gibi yargı kararlarından pek haberdar değildi. Detayları benden duyunca o da bu tür uygulamaları tasvip etmediğini söyledi."

"BU DURUM KENDİLERİNE FATURA EDİLİYOR"

Görüşme sırasında Güler’e düşüncelerini kamuoyuyla paylaşması yönünde telkinde bulunduğunu belirten Zeyrek, yargı kararlarının iktidar partisine fatura edildiğini vurguladı. Zeyrek, Güler’e "Çıkın bu düşüncenizi açıklayın o zaman" dediğini aktararak, tasvip edilmeyen adli uygulamalara karşı açıkça tavır alınmasının bu durumun önüne geçebileceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın serbest bırakma kararına itiraz etmesinin ardından talebi değerlendiren 4. Sulh Ceza Hâkimliği, her iki gazeteci hakkında da adli kontrol tedbirlerinin ağırlaştırılarak 'ev hapsi' uygulanmasına karar verdi.