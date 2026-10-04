Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Güvenkent 1 Sitesi B Blok orta hasar aldı. Taşınmazda meydana gelen zarar nedeniyle H.Y., Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD'a karşı tam yargı davası açtı.

Gaziantep 3. İdare Mahkemesi'nde görülen davada hazırlanan bilirkişi raporunda Şahinbey Belediyesi yüzde 15, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yüzde 5, Bakanlık yüzde 3 ve AFAD yüzde 2 oranında kusurlu bulundu.

Mahkeme, Halktv'nin haberine göre, yüzde 20 oranında kaçınılmazlık indirimi uygulayarak davacıya tazminat ödenmesine hükmetti.

Karara göre Şahinbey Belediyesi'nin 112 bin 194 lira, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 37 bin 398 lira, Bakanlığın 22 bin 438 lira ve AFAD'ın 14 bin 959 lira ödeme yapması kararlaştırıldı. Ayrıca depremzede lehine 50 bin lira manevi tazminata hükmedildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI KALDIRDI

Davalı idarelerin başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 9. İdari Dava Dairesi, bilirkişi raporunu yetersiz buldu.

Daire, kusur oranlarının yeterince gerekçelendirilmediğine, taşınmazın mülkiyet durumu ve yapının natamam olup olmadığı gibi hususların araştırılması gerektiğine karar verdi. İlk derece mahkemesinin kararını kaldıran daire, dosyayı yeniden karar verilmek üzere mahkemesine gönderdi.

204 BİN LİRAYI FAİZİYLE GERİ İSTEDİ

Şahinbey Belediyesi, istinaf incelemesi sonuçlanmadan önce depremzedeye yasal faiziyle birlikte toplam 204 bin 639 lira 61 kuruş ödeme yaptı.

İlk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasının ardından ise belediye, yaptığı ödemenin iadesi için H.Y. hakkında icra takibi başlattı. Belediyenin, söz konusu tutarın değişen oranlarda yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesini istediği belirtildi.

Depremzedenin avukatları icra takibine itiraz etti. Bunun üzerine Şahinbey Belediyesi, itirazın iptali ve alacağın tahsili amacıyla Gaziantep 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

DEPREMZEDE AVUKATLARINDAN TEPKİ

H.Y.'nin avukatları, sürece ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, belediyenin ödediği tazminatı fahiş faiz talebiyle birlikte icra yoluyla geri istemesine tepki gösterdi.

Avukatlar, Bölge İdare Mahkemesi'nin kararının usuli eksikliklerin giderilmesine yönelik olduğunu belirterek, Şahinbey Belediyesi'nin bu kararı yanlış yorumladığını belirtti.

Açıklamada, deprem nedeniyle zaten mağduriyet yaşayan bir vatandaşa icra takibi başlatılmasının vicdana ve hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Avukatlar ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi ve Nurdağı Belediyesi'nin taraf oldukları benzer davalarda bu yönde bir tutum sergilemediğini belirterek Şahinbey Belediyesi'nin yaklaşımını eleştirdi.