Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında operasyonların ikinci dalgası gerçekleştirildi. 24 Eylül'de düzenlenen ilk dalgada 16 kişi tutuklanırken, elde edilen yeni deliller ve mali analiz raporları doğrultusunda soruşturma genişletildi.

2 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 9 GÖZALTI

Savcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ankara ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran, belediye encümen üyeleri ve eski imar müdürünün yakınlarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında ile belediye binasında yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran’ın evinde 11 bin 312 tabanca fişeği ele geçirildi.

ADINA 1.630 TAŞINMAZ KAYITLI!

Jandarma KOM Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan mali analiz raporu, dosyadaki en çarpıcı detayı gözler önüne serdi. Eski belediye başkanı Ahmet Sungur'un "kasası" olduğu ve finansal işlerini yürüttüğü iddia edilen Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran’ın üzerine 1.630 taşınmaz kayıtlı olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında belediye yönetimindeki isimlerin ve akrabalarının mal varlıklarına devasa bir operasyon düzenlendi. Şoke eden mal varlıkları şöyle;

Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek: 11 taşınmaz

Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran: 1.630 taşınmaz

Encümen Üyesi Faruk Dadalı: 32 taşınmaz

Encümen Üyesi Ömer Hazar: 22 taşınmaz

Eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in yakınları (Eşi Elif Biçer, kayınvalidesi, baldızı ve teyzesi): Toplam 236 taşınmaz

Ayrıca şüpheliler üzerine kayıtlı lüks segmentteki bir Porsche otomobil ile bir Mercedes-Benz G Serisi cipe de el koyma tedbiri uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında el konulan toplam taşınmaz sayısı 2 bin 31'e ulaştı.

Savcılık, gayrimenkul imparatorluğuna dönüşen bu mal varlıklarının, suç gelirlerini gizlemek ve adli denetimden kaçırmak amacıyla bu isimler üzerine yapılıp yapılmadığını çok yönlü olarak araştırıyor.