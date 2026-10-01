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Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, ittifak sistemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TV100'ün Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği canlı yayına katılan Yayman, Cumhur İttifakı'na yeni partilerin dahil olabileceğini ifade etti.

Muhalefet bloku ile ilgili ayrıntıya girmeyeceğini sözlerine ekleyen Yayman, “Bir Cumhur İttifakı var, zaten karşıda bir ittifak vardı, onlar dağıldı. O konulara girmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

‘CUMHUR İTTİFAKI’NA YENİ KATILIMLAR OLABİLİR’

Yayman, Cumhur İttifakı'nın genişleyebileceğini belirterek, “Cumhur İttifakı'na yeni katılımlar olabilir, yeni partiler bu ittifakın içinde olabilir. Bu ittifakın adı da 'Büyük Türkiye İttifakı' ya da 'Türkiye İttifakı' olabilir” diye konuştu.

Açıklamasında Meclis'teki 467 oya da gönderme yapan Yayman, “Ama tekrar söyleyeyim. 467 rakamı, Türk siyasal hayatında yeni bir rotanın belirleneceğinin ispatıdır” ifadelerini kullandı.

Söz konusu sayı, 10 Ağustos 2026'da Meclis'te kabul edilen çerçeve yasa oylamasında çıkan kabul oylarına işaret ediyor. Oylamada 467 “evet”, 87 “hayır” ve 7 “çekimser” oy kaydedilmiş, 31 milletvekili ise oylamaya katılmamıştı.