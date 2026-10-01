Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni yasama yılının açılış töreni öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Mustafa Destici’den fon krizi açıklaması: Sessiz kaldılarsa büyük suç
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, fon manipülasyonu iddialarına ilişkin, sorumluluğu bulunan herkes hakkında hukuki işlem yapılması gerektiğini belirtti. Borsadaki düşüşün bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.Kaynak: ANKA
Fonlarda yaşanan manipülasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Destici, yanlış veya usulsüz işlemlere karışan herkes hakkında hukuki süreç işletilmesi gerektiğini ifade etti.
Manipülasyona karıştığı belirlenen kişilerin siyasi veya bürokratik konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.
Bu kişiler tarafından elde edilen paraların geri alınması ve işlenen suçların karşılığının hukuk çerçevesinde verilmesi gerektiğini belirten Destici, konuyla ilgili iki farklı durum bulunduğunu söyledi.
Destici, bunlardan birinin fonlar üzerinden, diğerinin ise borsada işlem gören şirketler üzerinden gerçekleştirilen işlemler olduğunu kaydetti.
Gündemde daha çok çeşitli fonlar üzerinden yapılan işlemlerin bulunduğunu aktaran Destici, burada bir çıkar grubunun oluşturulduğunun açık şekilde görüldüğünü savundu.
Destici, borsada faaliyet gösteren şirketlerin tamamının aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, yasalara ve kurallara uygun faaliyet gösteren firmalarla usulsüz işlem yapanların birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi.
Borsadaki tüm şirket ve fonların aynı şekilde hareket ettiği yönünde bir algı oluşturulmaması gerektiğini belirtti.
Destici, aksi durumda Türk ekonomisinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarının, borsada işlem gören şirketlerin ve bu şirketlerde hissesi bulunan yatırımcıların zarar görebileceğini ifade etti.
Fonlara ilişkin yaşanan gelişmelerin ardından borsanın genel olarak düşüş içinde olduğunu belirten Destici, şu ifadeleri kullandı:
"Borsanın genel itibariyle çöküş halinde olduğunu görüyoruz. Bir an önce borsanın toparlanması gerekiyor.”
“Burada bir sorulacak soru da şudur: Buraya gelene kadar sorumluluk makamındaki kişiler, kurumlar bu süreci izlemediler mi, bu süreci fark etmediler mi ya da fark edip de sessiz mi kaldılar?”
“Sessiz kaldılarsa bu büyük bir suç, hatta suça iştirak gibi bir şey ama bir de fark etmedilerse bu da suç."
Destici, durumun fark edilmemesinin de görevlerin tam olarak yerine getirilmediği anlamına geleceğini ifade etti.
Destici, konuyla ilgili çalışmaların Cumhurbaşkanı'nın talimat ve takdirleri doğrultusunda yürütüldüğünü, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de bu konuda kararlı bir tutum sergilediğini söyledi.
Türkiye'nin karşılaştığı diğer zorluklarda olduğu gibi bu sürecin de aşılacağını düşündüğünü belirten Destici, söz konusu işe karışan, organize eden veya bilerek dahil olan herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.
Yaşananları "soygun" olarak nitelendiren Destici, bu yolla elde edilen paraların geri alınması gerektiğini söyledi.
Fonlara yatırım yapan ya da borsada hisse alan kişilerin zararlarının da tazmin edilmesi gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.
Destici, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ve Borsa İstanbul'un kendi mevzuatının bulunduğunu belirtti.
Şu ana kadar gerçekleştirilen işlemlerin ilgili yasa ve kanunlara uygun şekilde yürütüldüğünü gördüğünü ifade etti.
BBP Genel Başkanı Destici, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın partisindeki görevlerinden istifa etmesine ilişkin soruya ise şahıslar üzerinden değerlendirme yapmak istemediğini belirterek, BBP olarak konuya ilkesel yaklaştıklarını söyledi.