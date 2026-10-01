Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025 tarihinde evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden, “Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma yaklaşık 11 ay sonra tamamlandı.
Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından davanın ilk duruşması bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
TUĞYAN İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
İddianamede Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise “yalan tanıklık” suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
SAVCILIKTAN “KAZA DEĞİL” DEĞERLENDİRMESİ
İddianamede olay gecesine ilişkin tanık ifadeleri, ses kayıtları, dijital deliller, HTS kayıtları ve bilirkişi raporlarına yer verildi.
Savcılık, Gül Tut'un pencereden düşmesinin kaza sonucu gerçekleşmediği yönünde değerlendirmede bulundu. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, yargılama sürecinde mahkeme heyeti tarafından değerlendirilecek.
İLK DURUŞMADA SANIK SAVUNMALARI ALINACAK
Davanın bugün görülecek ilk duruşmasında sanık savunmalarının alınması ve tanıkların dinlenmesi bekleniyor.
Mahkeme heyetinin duruşmada yargılamanın devamına ilişkin ara kararlarını da açıklaması bekleniyor.