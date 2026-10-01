İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 8'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
8 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Altuğ Kantarcı, Ali Çil, İskender Balcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, İsmet Öğüt, Adem Kartepe ve Mesut Altan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
5 ŞÜPHELİ İÇİN ADLİ KONTROL TALEBİ
Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun hakkında ev hapsi talep edildi.
Tuğba Tuğtekin ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.