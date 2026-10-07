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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni yasama yılı açılış toplantısında yaptığı konuşmada, sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden ayrılan Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ın yerine Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın getirildiğini açıkladı.

YUSUF BEYAZIT KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun yıllara dayanan yakın bir çalışma mesaisi bulunan Yusuf Beyazıt, Kayseri İmam Hatip Lisesi mezunu olup hem hukuk hem de ilahiyat eğitimi aldı.

Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olduğu dönemde belediye bünyesinde Encümen Müdürü, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı ve İSKİ Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.

2003 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevine atandı. Bu süreçte VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde (26. Dönem) ilk kez AK Parti Tokat Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Ardından yapılan 27. ve 28. dönem seçimlerinde de Tokat Milletvekili olarak seçilmeye devam etti.