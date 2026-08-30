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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yönetimine yönelik sert açıklamalarda bulundu. Çelik, Netanyahu hükümetini "insanlığa karşı suç işleyen bir soykırım örgütü" ve "yalan makinesi" olarak nitelendirdi.

"ERDOĞAN'I HEDEF ALMALARININ SEBEBİ KARARLI DURUŞUDUR"

Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan söylemlerine tepki gösteren Çelik, bu durumun Erdoğan'ın "insanlık ittifakı" adına sergilediği tavizsiz duruştan kaynaklandığını belirtti.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Netanyahu soykırım örgütü” insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir “yalan makinesi” olarak hareket etmektedir.

Bu “soykırım şebekesi” sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır.

Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey “soykırım örgütünün terör propogandası”ndan ibarettir.

“İnsanlık ittifakı”nın en güçlü sesi olan Cumhurbaşkanımızın sesi ise insanlığın vicdanında yankılanmaya ve insanlığın haysiyetini koruma adına siyaset yapmak isteyenlere yol göstermeye devam edecektir.”