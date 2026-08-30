Bir zamanlar savaş cerrahisi alanında dünya çapında bir ekol olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin (GATA) bugünkü durumu, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle yeniden tartışma konusu oldu.

Sözcü’de Sağlık Bakanlığı'na devredilmesinin ardından eski disiplinini ve kalitesini aratan hastane, şimdilerde bakımsızlık ve hijyen sorunlarıyla gündemden düşmüyor.

TARİHİ BAŞARILARLA DOLU BİR GEÇMİŞ

Dile kolay, 30 Aralık 1898'de kurulan ve tam 128 yıllık bir geçmişe sahip olan GATA; Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı boyunca cephedeki askerlerimize şifa dağıtmıştı. Savaş cerrahisindeki bu derin tecrübesini, 40 yılı aşan terörle mücadele sürecinde ve sınır ötesi operasyonlarda da sürdüren kurum, askeri tıp konusunda tartışmasız bir dünya markasıydı.

DEVİR SONRASI BÜYÜK KAN KAYBI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan kararla, 26 ildeki toplam 32 askeri hastane ile birlikte Sağlık Bakanlığı bünyesine geçirilen GATA'da en büyük darbeyi uzman kadro aldı. Askeri tıp eğitimi ve disipliniyle yoğrulmuş 2 bin 43 harp cerrahisi uzmanının sayısı süreç içinde 347’ye kadar geriledi. Tecrübeli hekimlerin büyük bir kısmı ya emekliye ayrıldı ya da özel hastanelere geçiş yaptı. Askeri hastanelerin eksikliğinin, özellikle sınır ötesi harekatlardaki tıbbi müdahalelerde sıkıntılara yol açtığı belirtiliyor.

"SAAT GİBİ İŞLEYEN HASTANEDEN BU HALE..."

Son olarak, anneannesini tedavi için GATA'ya (yeni adıyla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi) götüren bir vatandaşın çektiği görüntüler bardağı taşırdı. Kirli ve bakımsız ortamı cep telefonuyla kaydeden vatandaş, Sağlık Bakanı'na seslenerek "Allah rızası için rica edeceğim, şu pisliğe, mikroba bakar mısınız?" diyerek isyan etti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, eski GATA hekimlerinden Prof. Dr. Güner Sönmez de duruma tepki gösterdi. Gördüğü manzara karşısında büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Sönmez, "GATA olduğu günlerde bu hastane pırıl pırıl, saat gibi işleyen, Türkiye’nin en iyi hastanelerinden biriydi. Eski bir GATA’lı olarak bu görüntüye çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.