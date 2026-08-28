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Kaynak: Haber Merkezi

İsrail’in Suriye topraklarındaki işgali sürerken, ülkenin güneyindeki gerilim ve ihlaller devam ediyor. İsrail ordusu, Suriye’nin Kuneytra bölgesinde bir eve baskın düzenledi.

Suriye devlet televizyonu Alikhbaria TV'nin haberine göre; askerler, Taranja köyündeki evde arama yaptı. Haberde, olayın sonuçlarına ilişkin ayrıntı verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Kuneytra’daki bu arama faaliyetinin ardından, bölgedeki hareketlilik yalnızca güney hattıyla sınırlı kalmadı; gerilim kısa sürede ülke genelinde tırmandı. İsrail hava kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye sınırına ve Türkiye'nin etki alanına son derece yakın bir konumda bulunan stratejik bir hava üssünü füzelerle hedef aldı.

Türkiye sınırına bu kadar yakın bir noktanın vurulması, bölgedeki diplomatik ve askeri tansiyonu adeta zirveye taşıdı. İsrail’in operasyon ağını güneydeki sınır hatlarından kuzeye, Türkiye'nin güvenlik koridoruna kadar genişletmesi hassas askeri dengeleri derinden sarstı. Saldırının ardından hedef alınan hava üssünde ciddi hasar meydana geldiği bildirilirken, sınır hattında alarm seviyesi yükseltildi ve hava hareketliliği tırmanmaya devam etti.