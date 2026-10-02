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Kaynak: Haber Merkezi

İktidar partisinden dikkat çeken çıkış geldi.

AK Parti milletvekili Serkan Bayram, son dönemde tartışılan başlıklar üzerinden partisinde ve yönetimde değişim çağrısı yapan çarpıcı ifadeler kullandı.

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında konuşan Bayram, özellikle engelli bireylerin haklarına dikkat çekerek sert ifadeler kullandı.

Bayram, “Bir sürü engelli kardeşimizin hakkını elinden aldı. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyordu. Bedelini ödesin. Artık içim acıyor” dedi.

Fon soruşturması kapsamında kamuoyuna yapılan açıklamalara da değinen Bayram, para hareketlerine ilişkin tartışmaların belgeler üzerinden açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

“Biri yatırdı diyor, biri yatırmadı diyor. Arkadaş Maliye Bakanlığı hesap açmış, makbuz gönderirsin, toplumun önüne çıkarsın” ifadelerini kullanan Bayram, soruşturmanın parti açısından da açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Parti içerisindeki iddialara da değinen Bayram, “Genel başkan yardımcılarından var deniyor, bürokrasiden var deniyor, bakan yardımcılarından var deniyor. Partimiz gerçek anlamda aklansın” diye konuştu.

“ADALETİN OLMADIĞI YERDE YATIRIM OLMAZ”

Bayram, Türkiye’de adalete duyulan güvenin ekonomi açısından önem taşıdığını savundu.

“Adalette güveni sağlayalım. Adaletin olmadığı bir yerde yatırım olmaz. Yabancı sermaye gelmez. Gelmiyor da kaçıyor, yazık” diyen Bayram, hukuk ve adalet alanındaki güven sorununun ekonomik sonuçları olabileceğine dikkat çekti.

BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

Bayram, seçilmiş belediye başkanlarının gözaltına alınma yöntemine ilişkin de eleştirilerde bulundu.

“Belediye başkanı seçilmiş, sabah alıyoruz, niye alıyoruz, çağırsan gelir zaten. Bütün belediye başkanları için geçerli. Yazıktır bu kadar her şeyi paspas etmeye gerek yok” ifadelerini kullandı.

Bayram’ın açıklamaları, AK Parti içerisinden son dönemde fon soruşturması ve gündemdeki adli süreçlere ilişkin kamuoyuna yansıyan dikkat çekici değerlendirmeler arasında yer aldı.