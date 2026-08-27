Türkiye'nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt dışı bağlantılı uçuşlarda geçerli yeni bir indirim kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında seçili dış hat rotalarında İstanbul ve Ankara bağlantılı uçuşların biletleri 29 EURO artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
80 BİN İNDİRİMLİ KOLTUK SATIŞTA
AJet'in 55 destinasyonu kapsayan kampanyasında 80 bin indirimli koltuk yolcuların satışına sunulacak.
İndirimli biletler 27 Ağustos 2026 saat 11.00'den 30 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.
Kampanya kapsamında alınan biletlerle 1 Eylül-24 Ekim 2026 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.
BİLETLER NEREDEN ALINABİLECEK?
İndirimli biletler AJet'in internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satın alınabilecek.
KAMPANYADA HANGİ ŞEHİRLER VAR?
AJet'in kampanyası kapsamında Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar çok sayıda destinasyon bulunuyor.
Kampanyanın geçerli olduğu destinasyonlar arasında Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Cenevre, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Dammam ve Halep yer alıyor.
Kampanyada İstanbul bağlantılı uçuşlarda Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara bağlantılı uçuşlarda ise Esenboğa Havalimanı kullanılacak.