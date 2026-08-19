Kaynak: AA

AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyasını resmen başlattı. Türkiye çıkışlı biletler 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Yurt dışı kampanyası ile misafirlerine sonbahar tatilini şimdiden planlama fırsatı sağlayan AJet; Münih’ten Amsterdam’a, Paris’ten Londra’ya, Taşkent’ten Cezayir’e uzanan geniş destinasyon ağında geçerli olan kampanya biletlerini 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00’de vatandaşın kullanımına açacak.

İndirimli biletler, 1 Eylül - 24 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde olacak. Türkiye çıkışlı biletler 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken seçili hatlarda 1, 9, 19 ve 29 euroya bilet alma fırsatı sağlayacak.



AJet 32 ülkeyi kapsayan kampanyası ile 100 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı. Direkt uçuşlarda geçerli kampanya biletleri; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek. Kampanya ile seçili tüm hatlarda kabin bagajı seçeneği de 9 eurodan satışa sunulacak.

Ayrıca kampanya; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün’de geçerli olacak.