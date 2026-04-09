Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca vatandaşı ve binlerce hekimi ilgilendiren yeni kararlara göre, aile hekimleri artık uzaktan (online) sağlık hizmeti verebilecek, sağlık çalışanına şiddet uygulayan hastanın hekim kaydı ise resen değiştirilecek. ASM'lere kamera takılması da zorunlu hale getirildi.

Karar'ın haberine göre, birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel taşı olan Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve aile hekimliği sisteminde köklü değişikliklere gidildi. 9 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik; dijitalleşme, sağlıkta şiddetle mücadele ve tesis güvenliği gibi konularda önemli adımlar içeriyor.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Yeni yönetmeliğin en dikkat çeken maddelerinden biri, sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi oldu. Düzenlemeyle birlikte aile hekimleri, uygun görülen vakalarda hastalarına uzaktan (online) sağlık hizmeti sunabilecek. Bu uygulamanın özellikle kronik hasta takipleri ve hafif seyirli vakalarda poliklinik yükünü hafifletmesi bekleniyor.

SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI YAPTIRIM

Sağlıkta şiddetle mücadele kapsamında önemli bir karar alındığı duyuruldu. Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli hekimlere veya sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eyleminde bulunan hastaların mevcut aile hekimi kaydı değiştirilecek. Bu hastalar, güvenlik gerekçesiyle başka bir hekime veya merkeze yönlendirilecek.

HASTA VERİLERİNDE DIŞ KAYIT YASAĞI

Kişisel sağlık verilerinin güvenliği için yeni bir kural getirildi. Aile hekimleri, hastalarına ait verileri yalnızca Sağlık Bakanlığı'nın resmi sistemleri üzerinde tutmakla yükümlü olacak. Bakanlık sistemleri haricindeki üçüncü parti yazılımlarda veya harici platformlarda hasta verisi tutulması yasaklandı.

KAMERA ZORUNLULUĞU

Fiziki şartlar ve güvenlik tedbirleri de yeniden düzenlendi. Buna göre, tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde güvenlik kamera sisteminin bulunması zorunlu hale getirildi. Öte yandan, ASM'lerde kullanılacak tıbbi cihaz, donanım ve diğer sarf malzemelerinin temini büyük ölçüde aile hekimlerinin sorumluluğuna bırakıldı.

Yönetmelik, hekimlerin çalışma şartları ve atama süreçlerine de yeni düzenlemeler getirdi.

VEKALET SORUMLULUĞU

Vekalet veya geçici görevlendirme ile birime atanan hekim, sadece kendi hastalarından değil, atandığı tüm birimin işleyişinden sorumlu olacak.

GÖREVE DÖNÜŞTE ÖNCELİK

Askerlik veya doğum iznine ayrılan aile hekimlerine, görevlerine dönmek istediklerinde öncelik hakkı tanınacak.

BOŞ KADROLARA DHY FORMÜLÜ

Sistemde boş kalan aile hekimliği pozisyonları, Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kapsamındaki kuralarla doldurulabilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın, Resmî Gazete'de yayımlanan bu yeni yönetmelik kurallarına (özellikle kamera ve fiziki donanım gibi gereksinimlere) uyum sağlanması için Aile Sağlığı Merkezlerine 1 Eylül 2026 tarihine kadar süre tanıdığı kaydedildi.