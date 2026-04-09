Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, köşesinde şu ifadeleri kullandı: “Sosyete kulislerinde şimdilerde en çok konuşulan konu, işkadını Melis Çiftçi ile Beşiktaş’ın eski başkanlarından Serdar Bilgili’nin yakınlaşması!
Sosyete kulisleri alev aldı: Ünlü iş kadını Melis Çiftçi ile Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili arasında aşk mı?
Sosyete kulislerinde iş kadını Melis Çiftçi ile Beşiktaş’ın eski başkanı Serdar Bilgili’nin yakınlaşması konuşuluyor. Arkadaşlık mı yoksa yeni bir aşk mı olduğu merak konusu oldu.
Sosyeteden bazıları, ikisini birkaç kez birlikte görünce dedikodu kazanlarını kaynatmaya başlamış. Ama arkadaşça görüşme mi yoksa yeni bir aşk mı, işte ona karar vermemişler! Şimdi sosyetede de bu çok merak ediliyor.”
Melis Çiftçi, Aralık 2020’de 12 yıllık eşi Ali Gürsoy’dan boşandıktan sonra kalbini sadece bir kez (tabii bildiğimiz kadarıyla!) oyuncu Bade İşçil’in eski eşi sosyetik playboy Malkoç Süalp’e açmıştı. Başından üç evlilik geçen, farklı annelerden beş çocuğu olan, yerli-yabancı, ünlü-ünsüz pek çok güzelle flört eden Serdar Bilgili’nin de aşk hayatındaki hızı hepimizin malumu!
Biri uzun süredir gönül kapısı kapalı olan bir kadın, diğeri de hızlı bir çapkın olduğu için aşk tahminleri öne çıkıyor.
Ben çifti birlikte gören sosyeteden birkaç kişiyle konuştum; kimi “arkadaşlar”, kimi “aşk öncesi yakınlaşma”, kimi de “aşk yaşıyorlar” diyor. Benim tahminim aşk yönünde ama yine de gerçeğini, üç vakte kadar bu köşede okursunuz...”
SERDAR BİLGİLİ KİMDİR?
Serdar Bilgili, 21 Temmuz 1963 doğumlu Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 31. başkanı olarak görev yaptı. Robert Koleji mezunu olup, üniversite eğitimini Amerika’da Redlands Üniversitesi’nde işletme alanında tamamladı. Bilgili Holding’in önde gelen isimlerinden biri olan Bilgili, iş dünyasının yanı sıra sosyete hayatıyla da sıkça gündeme geliyor.
EVLİLİKLERİ VE ÇOCUKLARI:
• İlk evliliği: 1997 yılında Ebru İpekçi ile evlendi, 2002 yılında boşandılar. Bu evlilikten Lal Bilgili (d. 1998) adında bir kızı vardır.
• İkinci evliliği: 14 Şubat 2015’te Star TV eski ana haber sunucusu Nazlı Çelik ile Madrid’de evlendi. Evlilik sadece 6 ay sürdü ve aynı yıl içinde boşandılar.
• Üçüncü evlilik/iddialar: Bazı kaynaklarda Amelie Latournald (Fransız model) ile evlilikten bahsedilse de, genel kabul gören bilgi bu ilişkinin evlilik dışı olduğu ve oğulları Ali Bilgili’nin (d. 2013) bu ilişkiden dünyaya geldiğidir.
Serdar Bilgili’nin toplamda beş çocuğu olduğu belirtiliyor. Bunlardan bazıları (üç tanesi) babalık davaları sonucu nüfusuna geçmişti. Çocuklarının farklı annelerden olduğu ve Bilgili’nin aşk hayatının sosyetede sıkça konuşuldu. Adı birçok ünlü isimle (yerli ve yabancı) anıldı.
MELİS ÇİFTÇİ KİMDİR?
Melis Çiftçi, Türkiye’nin tanınmış iş kadınlarından biridir. Sanayici bir aileden gelmekte olup, özellikle Akkök Holding ile bağlantılı iş faaliyetleriyle bilinir. Sosyetede aktif bir isim olarak yer alır ve çeşitli sosyal etkinliklerde sıkça görülür.
EVLİLİKLERİ
• Tek bilinen evliliği: 2008 yılında iş insanı Ali Gürsoy (Galatasaray eski yöneticisi Ergun Gürsoy’un oğlu) ile evlendi. Çiftin Alissa ve Melissa adında iki kızı var.
• Evlilik 12 yıl sürdü ve Aralık 2020’de anlaşmalı olarak boşandılar. Boşanma sürecinde Ali Gürsoy’un başka bir ilişki yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Melis Çiftçi boşanmanın ardından bir süre inzivaya çekildi.
Boşanmadan sonra Melis Çiftçi’nin adı, oyuncu Bade İşçil’in eski eşi sosyetik iş insanı Malkoç Süalp ile kısa süreli bir ilişkiyle anıldı.