Yeniçağ Gazetesi
09 Nisan 2026 Perşembe
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/6
Destek ödemeleri kesinleşti: İşte koşullar

TBMM Genel Kurulu, sosyal medya düzenlemeleri ve doğum izni sürelerini kapsayan kritik kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Yapılan oturumda, özellikle Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) mekanizmasını sil baştan düzenleyen 6’ncı madde üzerinde stratejik değişikliklere imza atıldı.

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
Haberi Paylaş
Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan Genel Kurul, Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk bölümündeki 15 maddeyi görüşmeye başladı.

1 13
Doğum İzni Süresinde Devrim: 24 Haftaya Çıkarıldı

Milyonlarca anneyi yakından ilgilendiren düzenleme Genel Kurul’da kabul edildi.

2 13
Buna göre, mevcut sistemde doğum öncesi ve sonrası toplam 16 hafta olarak uygulanan doğum izni süresi resmi olarak 24 haftaya yükseltildi.

3 13
SED Ödemelerinde Şartlar Değişti

Görüşmeler sırasında AK Parti tarafından sunulan önergeyle, SED ödemelerini düzenleyen 6. madde üzerinde önemli değişikliklere gidildi.

4 13
Ekonomik yoksunluk nedeniyle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçlayan düzenlemede, yardımın kapsamı ve kriterleri yeniden belirlendi. Önergeyle birlikte, daha önce ucu açık olan yardım miktarı, süresi ve kişi sayısına net sınırlandırmalar getirildi.

5 13
Destek Ödemelerine "Memur Maaşı" Kotası Geldi

Yeni düzenlemeyle birlikte SED ödemelerine üst sınır konuldu. Kanun teklifinin son haline göre; yapılacak destek ödemeleri, en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarını kesinlikle aşamayacak.

6 13
Yardımların miktarı, kişinin yaşı ve öğrenim durumuna göre bu üst sınır baz alınarak hesaplanacak.

7 13
Ödeme Süreleri İse Şu Şekilde Netleşti

Süreli Ekonomik Destek: Aylık ödemeler en fazla 2 yıl boyunca yapılacak.
Geçici Ekonomik Destek: Tek seferlik yardımlar yılda en fazla 2 kez ile sınırlandırılacak.

8 13
Aynı Aileden En Fazla İki Kişi Yararlanabilecek

Hane bazlı sınırlamanın getirildiği yeni yasada, "Sosyal ve ekonomik destek aynı ailede en fazla iki kişi için sağlanır" hükmü karara bağlandı. Yaş sınırları ise şu şekilde güncellendi:

Çocuklar için destek ödemeleri kural olarak 18 yaşını doldurana kadar devam edecek.

9 13
Yükseköğrenimine devam eden gençler için bu süre 25 yaşını tamamlayana kadar uzatılacak.

10 13
Usulsüz Ödemelere Sıkı Takip ve İade Şartı

Düzenlemede suiistimallere karşı sert önlemler de yer aldı. Şartları taşımadığı halde haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişilerden, ödenen meblağlar devlet tarafından geri tahsil edilecek.

11 13
Destek sürecinin tüm teknik detayları ve ödeme usulleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanacak yönetmelikle netlik kazanacak.

12 13
Genel Kurul, bu kritik kararların ardından 9 Nisan Perşembe günü saat 14.00'da yeniden toplanmak üzere oturumu kapattı.

13 13
Kaynak: ANKA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro