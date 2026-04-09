Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan Genel Kurul, Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk bölümündeki 15 maddeyi görüşmeye başladı.
Destek ödemeleri kesinleşti: İşte koşullar
TBMM Genel Kurulu, sosyal medya düzenlemeleri ve doğum izni sürelerini kapsayan kritik kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Yapılan oturumda, özellikle Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) mekanizmasını sil baştan düzenleyen 6’ncı madde üzerinde stratejik değişikliklere imza atıldı.Derleyen: Hava Demir
Doğum İzni Süresinde Devrim: 24 Haftaya Çıkarıldı
Milyonlarca anneyi yakından ilgilendiren düzenleme Genel Kurul’da kabul edildi.
Buna göre, mevcut sistemde doğum öncesi ve sonrası toplam 16 hafta olarak uygulanan doğum izni süresi resmi olarak 24 haftaya yükseltildi.
SED Ödemelerinde Şartlar Değişti
Görüşmeler sırasında AK Parti tarafından sunulan önergeyle, SED ödemelerini düzenleyen 6. madde üzerinde önemli değişikliklere gidildi.
Ekonomik yoksunluk nedeniyle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçlayan düzenlemede, yardımın kapsamı ve kriterleri yeniden belirlendi. Önergeyle birlikte, daha önce ucu açık olan yardım miktarı, süresi ve kişi sayısına net sınırlandırmalar getirildi.
Destek Ödemelerine "Memur Maaşı" Kotası Geldi
Yeni düzenlemeyle birlikte SED ödemelerine üst sınır konuldu. Kanun teklifinin son haline göre; yapılacak destek ödemeleri, en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarını kesinlikle aşamayacak.
Yardımların miktarı, kişinin yaşı ve öğrenim durumuna göre bu üst sınır baz alınarak hesaplanacak.
Ödeme Süreleri İse Şu Şekilde Netleşti
Süreli Ekonomik Destek: Aylık ödemeler en fazla 2 yıl boyunca yapılacak.
Geçici Ekonomik Destek: Tek seferlik yardımlar yılda en fazla 2 kez ile sınırlandırılacak.
Aynı Aileden En Fazla İki Kişi Yararlanabilecek
Hane bazlı sınırlamanın getirildiği yeni yasada, "Sosyal ve ekonomik destek aynı ailede en fazla iki kişi için sağlanır" hükmü karara bağlandı. Yaş sınırları ise şu şekilde güncellendi:
Çocuklar için destek ödemeleri kural olarak 18 yaşını doldurana kadar devam edecek.
Yükseköğrenimine devam eden gençler için bu süre 25 yaşını tamamlayana kadar uzatılacak.
Usulsüz Ödemelere Sıkı Takip ve İade Şartı
Düzenlemede suiistimallere karşı sert önlemler de yer aldı. Şartları taşımadığı halde haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişilerden, ödenen meblağlar devlet tarafından geri tahsil edilecek.
Destek sürecinin tüm teknik detayları ve ödeme usulleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanacak yönetmelikle netlik kazanacak.
Genel Kurul, bu kritik kararların ardından 9 Nisan Perşembe günü saat 14.00'da yeniden toplanmak üzere oturumu kapattı.