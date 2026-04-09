Yeniçağ Gazetesi
09 Nisan 2026 Perşembe
Avrupa ülkesi Türkiye’den 50 bin işçi alacak: 6 bin Euro maaşla çalışma fırsatı

Portekiz, nitelikli ve niteliksiz işçi açığını kapatmak için 50 bin Türk vatandaşını istihdam edecek. Aylık 6 bin Euro’ya kadar maaş ve 180 günlük iş arama vizesi fırsatı sunuluyor.

İbrahim Doğanoğlu
Avrupa’da işçi açığı, Portekiz’de de kendini gösterdi. Ülkede nitelikli göçmen alımıyla yurt dışından işçi istihdamı sağlanıyor. Yayınlanan resmi ilanlara göre şartları karşılayan kişiler, 6 bin Euro maaşla çalışırken yaşam hakkı kazanabiliyor.

Türk vatandaşları da Portekiz’in işçi alım ilanlarına başvurabiliyor.

AYLIK 6 BİN EURO MAAŞLA 5 BİN İŞÇİ

Avrupa’da ekonomik kriz ve iş gücü açığı nedeniyle ülkeler, nüfus politikalarına ek olarak nitelikli göçmen alımları yapıyor. Portekiz de bu kapsamda işçi alım şartlarını ve en çok işçi talep edilen meslekleri açıkladı.

Kıdemli yazılımcılar 6 bin Euro maaşla işe başlayabilirken, nitelikli ve niteliksiz işçiler için maaş aralıkları da belirlendi.

180 GÜNLÜK İŞ ARAMA KOLAYLIĞI

Portekiz’in sunduğu "İş Arama Vizesi" ile Türk vatandaşları iş bulmadan ülkeye gidip 180 gün boyunca yasal olarak iş arayabiliyor. İş bulunduğunda vize, çalışma ve oturum iznine dönüşüyor.

EN ÇOK İŞÇİ ARANAN MESLEKLER

- İnşaat Ustaları ve Kaynakçılar: Elektrikçiler, tesisatçılar da talep edilen gruplar arasında.
- Lojistik ve Taşımacılık: Tır ve kamyon şoförleri, lojistik çalışanları.

- Teknik Personeller: Mekanik teknisyenler, asansör tamircileri, iklimlendirme uzmanları.
- Hizmet Sektörü: Aşçı yardımcıları, turizm personeli, yaşlı bakım uzmanları.

14 MAAŞ VE SOSYAL HAKLAR

Portekiz’de yılda 12 değil, 14 maaş ödeniyor. Yaz tatili ve Noel ikramiyesi, çalışanların refahını artırıyor. Ayrıca hızlı vatandaşlık imkanı, Türk işçiler için avantaj sağlıyor.

BAŞVURU SÜRECİ

İşe alımda mesleki yeterlilik belgesi ve temel düzeyde İngilizce veya Portekizce bilgisi avantaj sağlıyor. Sabıka kaydı temiz, sembolik birikimi olan adaylar başvuruda bulunabiliyor. Nitelikli çalışanlar için mesleki sertifikalar hazır olmalı.

Kaynak: Diğer
