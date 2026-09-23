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Kaynak: İHA

Ordu'nun Aybastı ilçesinde ağzına çengel takılması sonucu yaralanan köpek, görüntülerinin yayınlanmasının ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak tedavi edilmek üzere hayvan hastanesine götürüldü. Veteriner hekimler tarafından yapılan müdahaleyle köpeğin ağzındaki çengel çıkarıldı.

Gerekli müdahale ve tedavileri gerçekleştirilen köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.Tedavi ve bakım sürecinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşturulması planlanan köpek için yeni bir yuva aranacak. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli prosedürler takip edilerek, sahiplendirme başvurusunda bulunan ve uygun şartları taşıyan kişilere sahiplendirilmesi sağlanacak.