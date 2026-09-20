Podyumda yıldızlaştılar: 9 köpek yeni ailesiyle buluştu

Bu etkinlikler bence çok büyük farkındalık yaratıyor. Sadece bir süs köpeği almak, kendini temsil etsin diye yanında şık kıyafetlerle gezdirmek çok da önemli değil diye düşünüyorum. Önemli olan onların hayati ihtiyaçlarını giderebilmek. En büyük hayati ihtiyaç da bence sevgi. Önemli olan onu verebilmek. Bu güzel dostlarımızla burada olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz" diye konuştu.