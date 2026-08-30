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Kaynak: AA

İlçede gün boyunca aralıklarla görülen yağış, ilerleyen saatlerde yerini şiddetli doluya bıraktı. İri taneli dolu, özellikle ilçe çevresindeki yolları ve yol kenarlarını kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Yaz mevsiminin son günlerinde ortaya çıkan manzara, vatandaşların dikkatini çekti.

Dolu yağışının kuvvetlenmesiyle ulaşımda da sorunlar yaşandı. Kar yağışını andıran görüntünün oluştuğu yollarda bazı sürücüler araçlarını ilerletmekte zorlandı. Hareket edemeyen bir araç ise çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla itildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AĞUSTOS AYINDA KIŞ MANZARASI

Sarıkamış'ta yaz mevsiminin bitimine kısa süre kala etkili olan dolu, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Yağışın ardından ortaya çıkan görüntüler, kış mevsimini andırdı.