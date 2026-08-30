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Kaynak: İHA

Kentte son birkaç gündür aralıklarla görülen yağış, bugün öğle saatlerinin ardından etkisini yeniden artırdı. Önce dolu şeklinde başlayan yağış, kısa süre içinde kuvvetli sağanağa dönüştü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunabilmek için çevredeki iş yerleri ve kapalı alanlara yöneldi.

Sağanak nedeniyle bazı noktalarda ulaşımda güçlük yaşanırken, trafikte meydana gelen küçük çaplı kazalar da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Tahminlerde, gün içerisinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalacağı öngörülürken, rüzgarın doğu ve kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.