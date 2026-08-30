Kentte son birkaç gündür aralıklarla görülen yağış, bugün öğle saatlerinin ardından etkisini yeniden artırdı. Önce dolu şeklinde başlayan yağış, kısa süre içinde kuvvetli sağanağa dönüştü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunabilmek için çevredeki iş yerleri ve kapalı alanlara yöneldi.

Erzurum'da hava bir anda değişti: Dolu ve sağanak bastırdı - Resim : 1

Sağanak nedeniyle bazı noktalarda ulaşımda güçlük yaşanırken, trafikte meydana gelen küçük çaplı kazalar da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyorMeteoroloji il il uyardı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyorGündem

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Tahminlerde, gün içerisinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalacağı öngörülürken, rüzgarın doğu ve kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.