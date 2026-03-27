Iğdır’da nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba objektiflere yansıdı. Coğrafi şartları ve iklim koşulları nedeniyle birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Iğdır, kuşların da önemli uğrak noktaları arasında.

AĞRI DAĞININ ETEKLERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listesinde "tehdide yakın" kategorisinde bulunan kara akbaba da (Aegypius monachus) Iğdır'da nadir görülebilen kuşlar arasında bulunuyor.

Kara akbabaların kanat açıklığı yaklaşık 3 metreye, ağırlığı ise 12 kilograma kadar ulaşabiliyor. Kara akbabalar Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı'nda kayıt altına alındı.

Alanda şu ana kadar kayda alınan 209 kuş türünden biri olan kara akbaba, doğal ortamında 2 birey halinde görüntülendi.