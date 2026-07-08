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Kaynak: AA / İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün yaşanan aile katliamda emekli imam Muharrem Gülen, olaydan bir gün sonra polise teslim oldu.

Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi'nde meydana gelen olayda, emekli imam 61 yaşındaki Muharrem Gülen, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Mehmet Gülen (66), yengesi Emine Gülen (58) ve yeğeni Resul Gülen'in (39) iş yerine gitti.

İş yerinde taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çıkan arbede sırasında Muharrem Gülen, tabancasıyla ağabeyine, yengesine ve yeğenine ateş açtı.

Silahlı saldırı sonucu 39 yaşındaki Resul Gülen olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mehmet ve Emine Gülen çifti ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak çift, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

CİNAYETTEN SONRA TESLİM OLDU



Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Muharrem Gülen'in yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Emekli imam olan şüpheli, cinayetten bir gün sonra Fatsa ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde emniyet güçlerine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER



Katliamda yaşamını yitiren Mehmet, Emine ve Resul Gülen için bugün Kurtuluş Mahallesi Tepekent 2 Sitesi'ndeki evlerinde helallik alındı. Ardından cenazeler Fatsa Hz. Hamza Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından anne, baba ve oğul, aile kabristanlığında toprağa verildi.