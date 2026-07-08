Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Schongau kasabasında bulunan Welfen Lisesi'nde düzenlenen saldırıda 4 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından okula çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Münih'in güneybatısındaki Schongau'da bulunan Welfen Lisesi'ne 15'ten fazla polis devriyesi gönderildi.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alınırken, polis güvenlik önlemleri kapsamında vatandaşlardan okul çevresine yaklaşmamalarını istedi.
Olayın nedeni ve saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma sürüyor.