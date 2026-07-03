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Kaynak: AA / İHA

İstanbul Kartal’ta ev sahibi Niyazi Tanyeli (61), kiracısı C.D. (25) ile tartışırken göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kaçan kiracı, olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul’un Kartal ilçesinde, ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Niyazi Tanyeli ile 25 yaşındaki kiracısı C.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen kiracı C.D., ev sahibi Tanyeli’yi göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Niyazi Tanyeli, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak talihsiz adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET ANI VE SONRASI KAMERADA

Olayın ardından geniş çaplı bir inceleme başlatan emniyet güçleri, kaçan şüpheli C.D.’yi suç aleti olan bıçakla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, kavganın hemen ardından Niyazi Tanyeli’nin bıçaklanıp yere yığıldığı dehşet dolu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.