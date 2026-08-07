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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar’da hayvancılık sektöründe verimliliği yükseltmek ve hayvan sağlığını güvence altına almak amacıyla ithal besilik sığırlara yönelik saha incelemeleri aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı teknik personeller, kent merkezi ile ilçelerdeki besi tesislerinde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde işletmelerdeki hayvanların genel sağlık şartları ve fiziki gelişimleri yakından takip edildi.

Tesislerdeki yetiştiricilik süreçlerini de yerinde inceleyen ekipler, hayvan bakımı, besleme ve sağlık uygulamalarına dair işletme sahipleriyle görüş alışverişinde bulundu.