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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının tanınmış kişilere dönük sürdürdüğü uyuşturucu incelemesinde taze bir safhaya geçildi. Yakalama kararıyla aranan oyuncu Afra Saraçoğlu, sınır ötesinden Türkiye'ye adım atar atmaz İstanbul Havalimanı’nda emniyet birimlerince yakalandı.

“EN KISA SÜREDE DÖNÜP İFADE VERECEĞİM” DEMİŞTİ

Baskınların ardından dijital mecrada paylaşım yapan Saraçoğlu, takvimi evvelden belirlenmiş mesleki yolculuğu sebebiyle memleket sınırları dışında yer aldığını aktarmıştı. Kararla ilgili ülkeye geleceğini bildiren Saraçoğlu, “En kısa sürede dönüp ifade vereceğim” ifadesini kullanmıştı. Türkiye topraklarına ayak basan aktör, İstanbul Havalimanı’nda görevliler tarafından nezarete alındı.

NE OLMUŞTU?

Tahkikat sürecinde evvelce aktör Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya ve Melis Sezen, rap müzisyeni Seyfullah Sağır (Sefo), eski milli krampon Hasan Şaş ile basın mensubu Yağız Sabuncuoğlu dâhil bir çok kişi nezarethaneye alınmıştı. Zanlılar muayene ve gerekli prosedürler amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.