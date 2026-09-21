Bankacılık sektöründe nakit çekim süreçlerini tamamen dijitalleştiren fiziki tuşsuz ATM modellerinin kullanımı hızla artıyor. Üzerinde şifre paneli veya ekran kenarı butonu bulunmayan yeni nesil cihazlar, nakit çekim işlemlerinin doğrudan akıllı telefonlar üzerinden yürütülmesine imkan tanıyor.
ATM'lerde yeni dönem başladı: Tuş takımları tarihe karışıyor
Bankacılık sektöründe fiziki tuş takımı barındırmayan yeni nesil ATM’lerin kullanımı Türkiye dahil küresel ölçekte yaygınlaşıyor. Şifre paneli bulunmayan bu cihazlarda tüm nakit çekim işlemleri mobil uygulamalar üzerinden yürütülerek dolandırıcılık riskinin önüne geçiliyor.Kaynak: Ekonomi Servisi
Sözcü'de yer alan bilgilere göre Türkiye'nin de yer aldığı bu yeni altyapıda, ATM'ler artık sadece parayı teslim eden birer fiziksel mekanizma olarak görev yapıyor.
‘’CARDLESSS ATM’’ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Kartsız ve tuşsuz ATM ("Cardless ATM") olarak adlandırılan bu yeni teknolojide tüm işlem adımları akıllı telefonlar üzerinden yönetiliyor:
MOBİL ONAY
Şifre girişi, hesap seçimi ve çekilecek tutarın belirlenmesi gibi adımlar doğrudan bankaların mobil uygulamaları üzerinden tamamlanıyor.
FİZİKSEL İŞLEM
ATM cihazı, mobil uygulamadan gönderilen doğrulama kodunu alarak herhangi bir tuşa dokunulmasına gerek kalmadan yalnızca parayı teslim ediyor.
DÜNYA GENELİNDE YAYGINLAŞIYOR: TÜRKİYE’DE DE UYGULAMADA
Fiziki tuşsuz ATM sistemini kademeli olarak devreye alan ve altyapılarını yenileyen önde gelen ülkeler şunlar:
TÜRKİYE
QR kodla işlem altyapısını genişleten bankalar, fiziki tuşlara dokunulmadan mobil uygulama üzerinden nakit çekilmesini sağlıyor.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Chase ve Bank of America gibi finans devleri, NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisiyle çalışan ve tuş takımı içermeyen cihazları kullanıma sunuyor.
HİNDİSTAN
UPI altyapısını kullanan bankalar, ekrandaki dinamik QR kodun taranmasıyla işlem yapılan modelleri tercih ediyor.
İSPANYA VE HOLLANDA
Geldmaat gibi ortak ATM ağları, bakım maliyetlerini düşürmek ve hijyen standartlarını sağlamak amacıyla dokunmatik ve mobil onaylı ekranlara geçiş yapıyor.
AMAÇ DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK
Bankaların bu teknolojiye yönelmesindeki temel etkenlerin başında siber güvenlik tedbirleri yer alıyor.
Fiziki tuş takımlarının ortadan kaldırılmasıyla birlikte, tuş üzerine kopyalama aparatı (skimmer) yerleştirilerek yapılan dolandırıcılık yöntemlerinin tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.
Kullanıcılar şifre girişini yalnızca kendi kişisel akıllı telefonlarından yaptıkları için veri ve şifre kopyalama riski minimuma iniyor.