Yeniçağ Gazetesi
21 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi ATM'lerde yeni dönem başladı: Tuş takımları tarihe karışıyor

ATM'lerde yeni dönem başladı: Tuş takımları tarihe karışıyor

Bankacılık sektöründe fiziki tuş takımı barındırmayan yeni nesil ATM’lerin kullanımı Türkiye dahil küresel ölçekte yaygınlaşıyor. Şifre paneli bulunmayan bu cihazlarda tüm nakit çekim işlemleri mobil uygulamalar üzerinden yürütülerek dolandırıcılık riskinin önüne geçiliyor.

Kaynak: Ekonomi Servisi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ATM'lerde yeni dönem başladı: Tuş takımları tarihe karışıyor - Resim: 1

Bankacılık sektöründe nakit çekim süreçlerini tamamen dijitalleştiren fiziki tuşsuz ATM modellerinin kullanımı hızla artıyor. Üzerinde şifre paneli veya ekran kenarı butonu bulunmayan yeni nesil cihazlar, nakit çekim işlemlerinin doğrudan akıllı telefonlar üzerinden yürütülmesine imkan tanıyor.

1 12
ATM'lerde yeni dönem başladı: Tuş takımları tarihe karışıyor - Resim: 2

Sözcü'de yer alan bilgilere göre Türkiye'nin de yer aldığı bu yeni altyapıda, ATM'ler artık sadece parayı teslim eden birer fiziksel mekanizma olarak görev yapıyor.

2 12
ATM'lerde yeni dönem başladı: Tuş takımları tarihe karışıyor - Resim: 3

‘’CARDLESSS ATM’’ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Kartsız ve tuşsuz ATM ("Cardless ATM") olarak adlandırılan bu yeni teknolojide tüm işlem adımları akıllı telefonlar üzerinden yönetiliyor:

3 12
ATM'lerde yeni dönem başladı: Tuş takımları tarihe karışıyor - Resim: 4

MOBİL ONAY

Şifre girişi, hesap seçimi ve çekilecek tutarın belirlenmesi gibi adımlar doğrudan bankaların mobil uygulamaları üzerinden tamamlanıyor.

4 12
ATM'lerde yeni dönem başladı: Tuş takımları tarihe karışıyor - Resim: 5

FİZİKSEL İŞLEM

ATM cihazı, mobil uygulamadan gönderilen doğrulama kodunu alarak herhangi bir tuşa dokunulmasına gerek kalmadan yalnızca parayı teslim ediyor.

5 12
ATM'lerde yeni dönem başladı: Tuş takımları tarihe karışıyor - Resim: 6

DÜNYA GENELİNDE YAYGINLAŞIYOR: TÜRKİYE’DE DE UYGULAMADA

Fiziki tuşsuz ATM sistemini kademeli olarak devreye alan ve altyapılarını yenileyen önde gelen ülkeler şunlar:

TÜRKİYE

QR kodla işlem altyapısını genişleten bankalar, fiziki tuşlara dokunulmadan mobil uygulama üzerinden nakit çekilmesini sağlıyor.

6 12
ATM'lerde yeni dönem başladı: Tuş takımları tarihe karışıyor - Resim: 7

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Chase ve Bank of America gibi finans devleri, NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisiyle çalışan ve tuş takımı içermeyen cihazları kullanıma sunuyor.

7 12
ATM'lerde yeni dönem başladı: Tuş takımları tarihe karışıyor - Resim: 8

HİNDİSTAN

UPI altyapısını kullanan bankalar, ekrandaki dinamik QR kodun taranmasıyla işlem yapılan modelleri tercih ediyor.

8 12
ATM'lerde yeni dönem başladı: Tuş takımları tarihe karışıyor - Resim: 9

İSPANYA VE HOLLANDA

Geldmaat gibi ortak ATM ağları, bakım maliyetlerini düşürmek ve hijyen standartlarını sağlamak amacıyla dokunmatik ve mobil onaylı ekranlara geçiş yapıyor.

9 12
ATM'lerde yeni dönem başladı: Tuş takımları tarihe karışıyor - Resim: 10

AMAÇ DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK

Bankaların bu teknolojiye yönelmesindeki temel etkenlerin başında siber güvenlik tedbirleri yer alıyor.

10 12
ATM'lerde yeni dönem başladı: Tuş takımları tarihe karışıyor - Resim: 11

Fiziki tuş takımlarının ortadan kaldırılmasıyla birlikte, tuş üzerine kopyalama aparatı (skimmer) yerleştirilerek yapılan dolandırıcılık yöntemlerinin tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.

11 12
ATM'lerde yeni dönem başladı: Tuş takımları tarihe karışıyor - Resim: 12

Kullanıcılar şifre girişini yalnızca kendi kişisel akıllı telefonlarından yaptıkları için veri ve şifre kopyalama riski minimuma iniyor.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro