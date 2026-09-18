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Kaynak: Haber Merkezi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonlar kapsamında oyuncu, şarkıcı, spor ve medya dünyasından isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Çalışmaların devamında Melisa Şenolsun'un da yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 21'e yükseldi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu'nun Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Gözaltındaki diğer 10 kişinin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı belirtildi.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Aras Bulut İynemli, Sefo (Seyfullah Sağır), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu'nun gözaltına alındığı bildirilmişti.

Ayrı olarak "uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şantaj" ve "fuhuşa aracılık" suçlamalarına yönelik soruşturma kapsamında da Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın yakalandığı belirtilmişti.

Soruşturmalara ilişkin işlemler devam ediyor.