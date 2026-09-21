Türk Hava Yolları (THY), uçuş ekiplerinin kılık-kıyafet, dış görünüş ve kişisel bakım kurallarında dikkat çeken bir değişikliğe imza attı.
THY'de yıllardır uygulanan yasak kalktı: Yeni dönem resmen başladı
Türk Hava Yolları, uçuş ekiplerinin dış görünüş ve kişisel bakım kurallarında uzun süredir beklenen değişikliğe gitti. Yeni uygulama rehberinde erkek uçuş personelinin görünümüne ilişkin dikkat çeken yeni standartlar belirlenirken, bazı sınırlar da yeniden çizildi.Kaynak: Diğer
Uzun süredir uygulanan bir kural kaldırılırken, erkek uçuş personelinin görünümüne ilişkin yeni standartlar yürürlüğe girdi.
AirportHaber’de yer alan habere göre, THY'nin uçuş ekibinin üniforma kullanımı ve kişisel bakım kurallarını belirleyen yeni uygulama rehberinde kabin ve kokpit ekiplerinin kullanabileceği görünüm modelleri tek tek tanımlandı.
Yeni düzenlemeyle birlikte kurumsal imaj ve uçuş emniyetini bozabilecek uygulamalar için de net sınırlar getirildi.
YENİ UYGULAMADA DİKKAT ÇEKEN SINIR
Yeni yönetmeliğe göre erkek uçuş personelinin belirli koşullar altında sakal kullanmasına izin verildi. Ancak sakal uzunluğunun 15 milimetreyi aşmaması ve her zaman bakımlı görünmesi gerekiyor.
Kurumsal görünüme uygun bulunan stiller arasında doğal ve bakımlı kirli sakal, bıyık ile sakalın bir arada kullanıldığı dengeli modeller ve düzenli kesilmiş kısa top sakal bulunuyor.
BAZI MODELLER YİNE YASAK
THY, yeni düzenlemeyle birlikte uygun bulunmayan sakal tiplerini de açık şekilde belirledi.
15 milimetrenin üzerindeki uzatılmış sakallar, dağınık, seyrek veya bölgesel olarak çıkan bakımsız görüntüler ile keskin hatlarla aşırı şekillendirilmiş modeller kabul edilmeyecek.
Bıyıksız top sakal veya alt dudak altında bırakılan üçgen sakal formları ile bıyık olmadan tek başına bırakılan sakallar da yasak kapsamında bulunuyor.
UÇUŞ EMNİYETİ İÇİN KRİTİK AYRINTI
THY'nin yeni kural setinde yalnızca kurumsal görünüm değil, uçuş emniyeti de dikkate alındı.
Düzenlemede, bırakılan sakal veya bıyığın acil durumlarda kullanılan oksijen maskelerinin ve koruyucu ekipmanların yüzü tam kavrayıp sızdırmazlık sağlamasına engel olmaması gerektiği vurgulandı.
Bu doğrultuda özellikle yanak ve boyun bölgesindeki sakalların düzenli tutulması şartı getirildi.
Yeni düzenlemeyle THY, uçuş ekiplerinin görünümüne ilişkin kuralları yeniden belirlerken, bir yandan belirli ölçüler dahilinde esneklik sağladı, diğer yandan kurumsal görünüm ve uçuş emniyetine ilişkin sınırları korudu.