Kaynak: İHA

Kaza, Çelikhan ilçesinde meydana geldi. Harun Yumrutepe'nin kontrolünü kaybettiği 33 D 6953 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilinde sıkışarak ağır yaralanan Yumrutepe, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yumrutepe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yumrutepe’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.