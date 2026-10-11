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Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda Şubat-Eylül 2026 döneminde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı yürütülen adli soruşturmaların dev bilançosunu kamuoyuna açıkladı.

81 ilde gerçekleşen 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 şüphelinin tutuklandığını ifade eden Bakan Gürlek, piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu ile binlerce taşınmaz ve araca el konulduğunu açıkladı.

SUÇ VE SUÇLUYLA NET MÜCADELE

Türkiye genelinde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç örgütlerine karşı yürütülen adli ve kolluk operasyonlarında tarihi bir başarıya imza atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 8 aylık mücadelenin rakamlarını paylaştı.

'81 İLDE 7 BİN 818 OPERASYON: 32 BİN 882 TUTUKLAMA'

Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet, Jandarma, MASAK ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) iş birliğiyle yürütülen operasyonların adli bilançosu netleşti.

Şubat-Eylül 2026 dönemini kapsayan çalışmalarda:

- 7.818 operasyon gerçekleştirildi.

- 70.853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

- 32.882 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- 15.826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

BİNLERCE TAŞINMAZ, ARAÇ VE HESABA EL KONULDU

Suç örgütlerinin finansal kaynaklarının ve malvarlıklarının hedef alındığını belirten Bakan Gürlek, mali incelemelerde 2,54 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk devasa bir işlem hacminin tespit edildiğini vurguladı. Soruşturmalar kapsamında el konulan suç gelirleri şöyle sıralandı:

- Piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu madde ele geçirildi.

- 1,4 milyar TL, 17 milyon avro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit paraya el konuldu.

- 9.030 taşınmaz, 1.556 araç ve 22 deniz taşıtı kilitlendi.

- 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem yapıldı.

- 38.058 banka ve kripto hesabı donduruldu veya bloke konuldu.

- 28.245 yasa dışı bahis-kumar sitesi ve suç örgütü hesabına erişim engeli getirildi.

'HİÇBİR SUÇ YAPILANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!'

Mücadelede emeği geçen tüm kurum ve personele teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, kararlılık mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, suç ve suçluyla mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz!"