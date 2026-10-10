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Kaynak: DHA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği 10’uncu İl Yönetim Kurulları Eğitim Kampı’na katılarak gençlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gençlerin hem eylemleri hem de düşünceleri üzerinden hedef alınabildiğini belirten Gürlek, organize yapıların etkisine ve çeşitli tuzaklara karşı mücadele yürüttüklerini ifade etti.

Gençlerin geleceğine zarar verebilecek suç yapılanmalarına karşı kararlı bir tutum sergileyeceklerini kaydeden Gürlek, bu konuda geri adım atmayacaklarını dile getirdi. Gençlerin haklarını, umutlarını ve geleceklerini korumak için hukuki mekanizmaları kullanmayı sürdüreceklerini belirten Bakan Gürlek, bu mücadelede taviz vermeyeceklerini söyledi.

Gürlek, “Gençlerimiz şundan emin olsun, sizlere uzanan her türlü fitne elini kırıp atmaya son derece kararlıyız. Bu bizim asla taviz vermeyeceğimiz en önemli manifestomuzdur. Gençlerimizin geleceğini hedef alan hiçbir suç odağının karşısında geri adım atmayacağız. Hukukun gücüyle gençlerimizin yanında durmaya, onların umutlarını ve yarınlarını korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİN TEKNOLOJİ ALANINDA İLERLEMESİNİ İSTEMİYORLAR”

Konuşmasında gençlerin toplumsal meselelerle ilgilenmesi ve bilimsel çalışmalara yönelmesi konusuna da değinen Gürlek, bazı çevrelerin gençlerin Filistin halkına destek vermesinden ve Gazze’de yaşananları uluslararası kamuoyuna duyurmasından rahatsız olduğunu ileri sürdü.

Gençlerin TEKNOFEST kapsamında roket, robotik, yazılım ve yapay zekâ gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerinin de istenmediğini savunan Gürlek, Türkiye’nin geçmişiyle bağ kuran bir gençliğin önüne engeller çıkarılmaya çalışıldığını iddia etti.

Tarihsel mirasa ilişkin değerlendirmelerinde Osmanlı geçmişine ve Çanakkale Savaşı’nda verilen mücadeleye atıfta bulunan Gürlek, gençlerin geçmiş kuşakların bıraktığı mirası benimsemesinin ve ülkeye bağlılıklarının güçlenmesinin istenmediğini öne sürdü. Gençlerin bilgi üreten, sorgulayan ve geleceğin şekillenmesinde rol oynayan bireyler olmasının engellenmek istendiğini söyledi.

GÜRLEK’TEN BAĞIMLILIK VE LÜKS YAŞAM UYARISI

Gençlerin tüketim alışkanlıkları üzerinden biçimlendirilmek istendiğini savunan Gürlek, marka ve lüks yaşam odaklı bir anlayışın gençleri sorumluluklarından uzaklaştırabileceğini ifade etti. Gençlerin ailelerinden koparılarak hedeflerinden yoksun bir yaşama yöneltilmek istendiğini belirten Gürlek, bağımlılıkların da gençlerin gelişiminin ve toplumsal refahın önünde engel oluşturmasının amaçlandığını ileri sürdü.

Gürlek, gençlerin Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği dönemdeki yaşından ve bu tarihsel örnekle ilişkilendirdiği ruhtan uzak tutulmak istendiğini söyledi. Popüler kültürün magazin odaklı yaşam biçimlerini öne çıkardığını savunan Bakan Gürlek, bu yolla gençlerin düşünsel açıdan dar bir çerçeveye sıkıştırılmaya çalışıldığını dile getirdi.