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Adalar Belediye Başkan vekili Medine Pamuk’un "sağlık sorunları" gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkan vekili seçimi için belediye meclisi toplandı.

9 oyun kullanıldığı başkan vekilliği seçiminin ilk tur sonuçları belli oldu. Seçimde AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı.

Seçimlerde 2. tura geçildi.

BELEDİYE MECLİSİNDE GERGİNLİK

2. Tur oylamanın yapıldığı sırada YENİ Parti-CHP grubu seçimlerde usulsüzlük olduğunu belirterek, divan üyesinin seçimlerde aday olduğu için seçimin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Çıkan arbede sonucu salonun boşaltılmasına karar verildi. YENİ Parti-CHP heyeti salonu boşalttı. Divan başkanı seçimlere devam edileceğini söyledi. İçeride sadece AK Partili üyeler bulunuyor.

AK PARTİ'YE OY VERMESİ BEKLENEN CHP'Lİ ÜYENİN KISITLILIĞI KALDIRILDI

Yolsuzluk operasyonunda tutuklanıp bırakılan, göreve iade edilmediği için oy hakkı olmayan CHP’li bir meclis üyesinin kısıtlılık kararı dün kaldırıldı. Bu üyenin AK Parti'ye oy vermesi bekleniyordu. Yeni Partililer kısıtlılık kararının kaldırıldığını ve oy kullanmak için bakanlıktan 'olur' yazısının okunması gerektiğini ifade etti. AK Parti sıralarından bu talebe itiraz geldi. Milletvekili Gökçek 'AK Partili üye CHP'li üye oy kullansın diye itiraz ediyor. Demokrasi şöleni' diyerek durumu ti'ye aldı.