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Kaynak: Haber Merkezi

Adalar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri 3. turda tamamlandı. 2 üyesi bulunan AK Parti'ye 5 oy çıktı. 3 CHP'li üyenin AK Parti'ye oy verdiğinin belirlenmesi üzerine CHP disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

MUHALEFETSİZ SEÇİMİ AK PARTİ KAZANDI

CHP ve Yeni Parti’nin 3. tura katılmama kararının ardından seçimi AK Parti’nin adayı 5-0 önde tamamladı. Seçim 4. tura kaldı.

İki partinin katılmadığı 4'üncü tur sonucunda da Adalar Belediyesi Başkanvekilliği AK Parti'ye geçti.

"ADALAR'IN İRADESİNE ÇÖKME GİRİŞİMİ"

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, salondan ayrılırken "Burada Adalar halkının iradesine çökme girişimi düzenleniyor. Biz salonu terk ettik çünkü usulüne uygun olarak gerçekleşmedi. Biz bu tiyatronun kötü aklın bir parçası olmayacağız" açıklamasını yaptı.

"AK PARTİ'YE OY VERME ŞARTIYLA GÖREVE İADE EDİLDİ"

Oylama öncesi konuşan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, meclis üyelerinin oylama öncesi tehdit altında olduğunu söyledi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

Görevden uzaklaştırılan iki isimden birinin kısıtlılığı, AKP'ye oy verme karşılığında kaldırıldı ve göreve iadesi yapıldı. Meclis üyeleri tehdit altında. Adalar halkının iradesine çökülüyor. Siz 2 meclis üyesi çıkaracaksınız, 10 üyenin 5'i tutuklu, 3'ü tutuklanma baskısıyla tehdit altında.

CHP'DE 3 ÜYE İLE İLGİLİ DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Barış Yarkadaş, 3 CHP'li ismin AK Parti'ye oy verdiği gerekçesiyle disipline sev edildiğini açıkladı. Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle:

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Adalar Belediyesi’nde “CHP’li görünen” ancak CHP’yle birlikte hareket etmeyen 3 meclis üyesini kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. İşte o isimler: Yavuz Çiftçioğlu, İsmail Onur Balbınar ve Ahmet Tanay Garip.

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