Olay, Edirne’nin Talatpaşa Mahallesi Çömlekçiler Sokak’ta bulunan ev yemekleri lokantasında önceki gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi.
Şehir eşkıyaları lokanta bastı: Esnaf çifte kabusu yaşattılar
Ev yemekleri lokantası işleten Ş.S. (48) ve eşi S.S. (50), karşıdaki mekanda yüksek sesle küfürlü konuşan kişileri “Etrafta aile var, terbiyeli olun” diyerek uyardı. Uyarının ardından 3 kişi lokantayı basarak esnaf çifte kabusu yaşattı.Kaynak: DHA
Yaklaşık 5 yıldır aynı sokakta esnaflık yapan Ş.S. ve eşi S.S., iş yerlerini kapatmaya hazırlandıkları sırada karşı taraftaki alkollü mekanda bulunan bazı kişilerin yüksek sesle küfürlü konuştuğunu duydu.
Çift, çevrede torunları, çocukları ve ailelerin bulunduğunu belirterek kişileri daha terbiyeli olmaları konusunda uyardı.
Ancak bu uyarının ardından 3 kişi lokantaya yöneldi.
KAPIYI VE CAMLARI KIRIP İÇERİ GİRDİLER
Saldırganların üzerlerine yürümesi üzerine panikleyen Ş.S., kendisini ve eşini korumak için lokantanın kapısını kilitleyerek içeri kaçtı.
Bunun üzerine saldırganlar iş yerinin kapısını ve camlarını kırarak içeri girdi. Lokantacı çifti yere yatıran 3 kişi, çifti darbetti.
Çiftin yardımına sesleri duyarak gelen komşuları yetişti.
Komşular, saldırganları güçlükle iş yerinden çıkardı. Yaşanan saldırı anları ise lokantanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"SADECE TERBİYELİ OLALIM DEMEK BU KADAR KÖTÜYMÜŞ"
Saldırının ardından darp raporu alan Ş.S. ve eşi S.S., saldırganlardan şikayetçi oldu.
Ş.S. yaşadıklarını anlatarak, karşıdaki kişilerden küfürlü konuşmamalarını istediklerini belirtti. Ş.S., “Sadece terbiyeli olalım demek bu kadar kötüymüş. Sorumluların ceza almasını istiyorum” dedi.
S.S. ise torunu ve kızının da yanlarında olduğunu belirterek, “Arkadaşlar terbiyeli olalım, etrafta aile var” dediğini, ardından saldırganların eşine ve kendisine vurduğunu söyledi.
3 SALDIRGAN İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, lokantadaki kırılan camlar ve oluşan hasarla ilgili inceleme yaptı.
Darp raporu alarak şikayetçi olan çiftin saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına kaydedilirken, polis ekipleri kaçan 3 saldırganın kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.