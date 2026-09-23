Yeniçağ Gazetesi
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Şehir eşkıyaları lokanta bastı: Esnaf çifte kabusu yaşattılar

Ev yemekleri lokantası işleten Ş.S. (48) ve eşi S.S. (50), karşıdaki mekanda yüksek sesle küfürlü konuşan kişileri “Etrafta aile var, terbiyeli olun” diyerek uyardı. Uyarının ardından 3 kişi lokantayı basarak esnaf çifte kabusu yaşattı.

Kaynak: DHA
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Şehir eşkıyaları lokanta bastı: Esnaf çifte kabusu yaşattılar - Resim: 1

Olay, Edirne’nin Talatpaşa Mahallesi Çömlekçiler Sokak’ta bulunan ev yemekleri lokantasında önceki gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

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Şehir eşkıyaları lokanta bastı: Esnaf çifte kabusu yaşattılar - Resim: 2

Yaklaşık 5 yıldır aynı sokakta esnaflık yapan Ş.S. ve eşi S.S., iş yerlerini kapatmaya hazırlandıkları sırada karşı taraftaki alkollü mekanda bulunan bazı kişilerin yüksek sesle küfürlü konuştuğunu duydu.

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Şehir eşkıyaları lokanta bastı: Esnaf çifte kabusu yaşattılar - Resim: 3

Çift, çevrede torunları, çocukları ve ailelerin bulunduğunu belirterek kişileri daha terbiyeli olmaları konusunda uyardı.

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Şehir eşkıyaları lokanta bastı: Esnaf çifte kabusu yaşattılar - Resim: 4

Ancak bu uyarının ardından 3 kişi lokantaya yöneldi.

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Şehir eşkıyaları lokanta bastı: Esnaf çifte kabusu yaşattılar - Resim: 5

KAPIYI VE CAMLARI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Saldırganların üzerlerine yürümesi üzerine panikleyen Ş.S., kendisini ve eşini korumak için lokantanın kapısını kilitleyerek içeri kaçtı.

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Şehir eşkıyaları lokanta bastı: Esnaf çifte kabusu yaşattılar - Resim: 6

Bunun üzerine saldırganlar iş yerinin kapısını ve camlarını kırarak içeri girdi. Lokantacı çifti yere yatıran 3 kişi, çifti darbetti.

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Şehir eşkıyaları lokanta bastı: Esnaf çifte kabusu yaşattılar - Resim: 7

Çiftin yardımına sesleri duyarak gelen komşuları yetişti.

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Şehir eşkıyaları lokanta bastı: Esnaf çifte kabusu yaşattılar - Resim: 8

Komşular, saldırganları güçlükle iş yerinden çıkardı. Yaşanan saldırı anları ise lokantanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Şehir eşkıyaları lokanta bastı: Esnaf çifte kabusu yaşattılar - Resim: 9

"SADECE TERBİYELİ OLALIM DEMEK BU KADAR KÖTÜYMÜŞ"

Saldırının ardından darp raporu alan Ş.S. ve eşi S.S., saldırganlardan şikayetçi oldu.

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Şehir eşkıyaları lokanta bastı: Esnaf çifte kabusu yaşattılar - Resim: 10

Ş.S. yaşadıklarını anlatarak, karşıdaki kişilerden küfürlü konuşmamalarını istediklerini belirtti. Ş.S., “Sadece terbiyeli olalım demek bu kadar kötüymüş. Sorumluların ceza almasını istiyorum” dedi.

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Şehir eşkıyaları lokanta bastı: Esnaf çifte kabusu yaşattılar - Resim: 11

S.S. ise torunu ve kızının da yanlarında olduğunu belirterek, “Arkadaşlar terbiyeli olalım, etrafta aile var” dediğini, ardından saldırganların eşine ve kendisine vurduğunu söyledi.

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Şehir eşkıyaları lokanta bastı: Esnaf çifte kabusu yaşattılar - Resim: 12

3 SALDIRGAN İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, lokantadaki kırılan camlar ve oluşan hasarla ilgili inceleme yaptı.

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Şehir eşkıyaları lokanta bastı: Esnaf çifte kabusu yaşattılar - Resim: 13

Darp raporu alarak şikayetçi olan çiftin saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına kaydedilirken, polis ekipleri kaçan 3 saldırganın kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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