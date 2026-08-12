İngiltere Premier Lig'de 2026-27 sezonunun başlamasına kısa süre kala futbol dünyasının önde gelen isimleri sezon sonu tahminlerini açıklamaya başladı.
Uzun yıllar Gillette Soccer Saturday programının sunuculuğunu yapan İngiliz futbolunun tanınmış ekran yüzlerinden Jeff Stelling de Premier Lig'de yeni sezonun nasıl tamamlanacağına ilişkin tahminini paylaştı.
Arsenal'in yeniden şampiyon olacağını öngören Stelling, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin ise ligi son sırada tamamlayarak küme düşeceğini tahmin etti.
HULL CITY'Yİ SON SIRAYA YAZDI
Yaz transfer döneminde kadrosuna çok sayıda takviye yapan Hull City, Premier Lig'deki yeni sezonuna hazırlanırken Stelling'den oldukça karamsar bir tahmin geldi.
İngiliz sunucu, Hull City'nin Premier Lig'deki diğer takımlara kıyasla daha zayıf bir kadroya sahip olduğunu düşünerek Acun Ilıcalı'nın takımını ligin son sırasına yerleştirdi.
Stelling böylece Hull City'nin Premier Lig macerasının yalnızca bir sezon süreceğini ve Championship'e geri döneceğini öngördü.
JEFF STELLING'İN 2026-27 PREMIER LİG TAHMİNİ
Stelling'in paylaştığı listenin tamamı şöyle:
1. Arsenal
2. Chelsea
3. Manchester City
4. Manchester United
5. Tottenham
6. Liverpool
7. Newcastle
8. Aston Villa
9. Everton
10. Brighton & Hove Albion
11. Leeds United
12. Nottingham Forest
13. Brentford
14. Bournemouth
15. Coventry City
16. Sunderland
17. Crystal Palace
18. Ipswich Town
19. Fulham
20. Hull City