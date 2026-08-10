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Premier Lig'de zorlu bir sezona hazırlanan ve yaz transfer döneminde iddialı bir kadro kurmayı planlayan Hull City'den şaşırtıcı bir transfer hamlesi geldi.

GELECEĞE YÖNELİK KALECİ TRANSFERİ

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Trendyol 1. Lig'den genç kaleciyi renklerine bağlayarak geleceğe yatırım yapacak.

HULL CITY DENİZ DÖNMEZER İÇİN KAYSERİSPOR İLE ANLAŞMAYA VARDI

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Hull City, Kayserispor'un 17 yaşındaki genç kalecisi Deniz Dönmezer için 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında prensip anlaşmaya vardı.

ADANA DEMİRSPOR YETİŞTİRME BEDELİ ALACAK

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklenirken Deniz'in Hull City'e katılmasının ardından mali krizle boğuşan Adana Demirspor'un da yetiştirme bedeli alacağı belirtildi.