Premier Lig'de zorlu bir sezona hazırlanan ve yaz transfer döneminde iddialı bir kadro kurmayı planlayan Hull City'den şaşırtıcı bir transfer hamlesi geldi.

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GELECEĞE YÖNELİK KALECİ TRANSFERİ

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Trendyol 1. Lig'den genç kaleciyi renklerine bağlayarak geleceğe yatırım yapacak.

Acun Ilcalı Türkiye'den 17'lik transfer yaptı: 1. Lig'den Hull City'e gidiyor - Resim : 2

HULL CITY DENİZ DÖNMEZER İÇİN KAYSERİSPOR İLE ANLAŞMAYA VARDI

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Hull City, Kayserispor'un 17 yaşındaki genç kalecisi Deniz Dönmezer için 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında prensip anlaşmaya vardı.

Acun Ilcalı Türkiye'den 17'lik transfer yaptı: 1. Lig'den Hull City'e gidiyor - Resim : 3

ADANA DEMİRSPOR YETİŞTİRME BEDELİ ALACAK

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklenirken Deniz'in Hull City'e katılmasının ardından mali krizle boğuşan Adana Demirspor'un da yetiştirme bedeli alacağı belirtildi.