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Kaynak: Haber Merkezi

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, takımının performansı ve önlerinde bulunan zorlu Chelsea karşılaşması hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin en üst dört liginde ilk üç maç sonunda henüz gol yemeyen tek takım olduklarını belirten Ilıcalı, bu başarının geçtiğimiz sezonun play-off karşılaşmalarından itibaren devam ettiğine dikkat çekti.

ÜST ÜSTE 6 MAÇTIR GOL YEMEDİLER

Acun Ilıcalı, Hull City'nin geçen sezon oynadığı üç play-off karşılaşmasında da kalesini gole kapattığını hatırlatarak, yeni sezondaki üç maçla birlikte serinin 6 karşılaşmaya çıktığını söyledi.

Ilıcalı, "Önümüzdeki zorlu Chelsea maçını düşünürken, İngiltere'nin en üst dört liginde üç maç sonunda henüz gol yemeyen tek takım olmamıza şaşıran herkese, geçen sezon oynadığımız üç play-off karşılaşmasında da gol yemediğimizi hatırlatmak isterim. Yani üst üste altı maçtır gol yemiyoruz" ifadelerini kullandı.

LAS VEGAS SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Geçtiğimiz sezon yarı final öncesinde futbolcularına verdiği Las Vegas seyahati sözünü de gündeme getiren Ilıcalı, o tarihten bu yana takımının gol yemediğine vurgu yaptı.

Başarılı serinin devam etmesi halinde futbolcularına farklı bir sürpriz yapacağını belirten Ilıcalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarı final öncesinde verdiğim Las Vegas seyahati sözünü de hatırlarsak, o günden bu yana hala gol yemedik. Söyleyebileceğim tek şey şu: Eğer bunu sürdürürsek onları Las Vegas'a göndermeyeceğim… Las Vegas'ı onların ayağına getireceğim!"