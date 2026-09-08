CHP'nin kuruluş yıldönümü sebebiyle yarın Genel Merkez'de resepsiyon gerçekleştirilecek.
Mansur Yavaş'ın CHP kararı belli oldu: Etkinliğe katılacak mı?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, CHP Genel Merkezi'ndeki kuruluş yıldönümü resepsiyonuna katılmayacağı öğrenildi. Kaynaklar, Yavaş'ın mevcut pozisyonunu koruduğunu belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın resepsiyona katılıp katılmayacağı merak edilmişti.
Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek resepsiyona katılmayacağı öğrenildi. Kaynaklar, Mansur Yavaş'ın mevcut pozisyonunu koruduğunu belirterek, "Bir taraf olmayacak" yorumunu yaptı.
Kulislerden sızan bilgilere göre kaynaklar, Yavaş'ın parti içinde yaşanan son kurultay tartışmaları ve mutlak butlan kararlarının ardından meydana gelen kamplaşmada net bir duruş sergileyeceğini ifade etti.
Kaynaklar, "Mansur Başkan mevcut pozisyonunu kesin bir şekilde muhafaza ediyor. Bu süreçte herhangi bir yapının veya ismin yanında yer alarak taraf olmayacak" sözlerini sarf etti.
Yarın gerçekleşecek olan resepsiyona katılmama kararı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve gelişi ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu cephesinde yaşanan hukuki ve siyasi hareketliliğe karşı bir mesafe koyma olarak değerlendiriliyor.
Ankara kulislerinde, Yavaş’ın belediye çalışmalarına odaklanarak genel merkez siyasetinin ve liderlik kavgalarının tamamen dışında kalmak istediği, adını erkenden bir cumhurbaşkanlığı veya genel başkanlık yarışıyla yıpratmak istemediği konuşuluyor.