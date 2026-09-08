Yeniçağ Gazetesi
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Mansur Yavaş'ın CHP kararı belli oldu: Etkinliğe katılacak mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, CHP Genel Merkezi'ndeki kuruluş yıldönümü resepsiyonuna katılmayacağı öğrenildi. Kaynaklar, Yavaş'ın mevcut pozisyonunu koruduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Mansur Yavaş'ın CHP kararı belli oldu: Etkinliğe katılacak mı? - Resim: 1

CHP'nin kuruluş yıldönümü sebebiyle yarın Genel Merkez'de resepsiyon gerçekleştirilecek.

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Mansur Yavaş'ın CHP kararı belli oldu: Etkinliğe katılacak mı? - Resim: 2

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın resepsiyona katılıp katılmayacağı merak edilmişti.

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Mansur Yavaş'ın CHP kararı belli oldu: Etkinliğe katılacak mı? - Resim: 3

Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek resepsiyona katılmayacağı öğrenildi. Kaynaklar, Mansur Yavaş'ın mevcut pozisyonunu koruduğunu belirterek, "Bir taraf olmayacak" yorumunu yaptı.

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Mansur Yavaş'ın CHP kararı belli oldu: Etkinliğe katılacak mı? - Resim: 4

Kulislerden sızan bilgilere göre kaynaklar, Yavaş'ın parti içinde yaşanan son kurultay tartışmaları ve mutlak butlan kararlarının ardından meydana gelen kamplaşmada net bir duruş sergileyeceğini ifade etti.

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Mansur Yavaş'ın CHP kararı belli oldu: Etkinliğe katılacak mı? - Resim: 5

Kaynaklar, "Mansur Başkan mevcut pozisyonunu kesin bir şekilde muhafaza ediyor. Bu süreçte herhangi bir yapının veya ismin yanında yer alarak taraf olmayacak" sözlerini sarf etti.

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Mansur Yavaş'ın CHP kararı belli oldu: Etkinliğe katılacak mı? - Resim: 6

Yarın gerçekleşecek olan resepsiyona katılmama kararı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve gelişi ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu cephesinde yaşanan hukuki ve siyasi hareketliliğe karşı bir mesafe koyma olarak değerlendiriliyor.

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Mansur Yavaş'ın CHP kararı belli oldu: Etkinliğe katılacak mı? - Resim: 7

Ankara kulislerinde, Yavaş’ın belediye çalışmalarına odaklanarak genel merkez siyasetinin ve liderlik kavgalarının tamamen dışında kalmak istediği, adını erkenden bir cumhurbaşkanlığı veya genel başkanlık yarışıyla yıpratmak istemediği konuşuluyor.

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