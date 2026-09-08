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EuroLeague'in yeni ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların 80-57'lik üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede son periyotta yumruk yumruğa çıkan kavga maçın önüne geçti.

💥 Beşiktaş ile CSKA Moskova arasında oynanan maçta yaşanan gerginliğin ardından, Eugene Omoruyi ve Ivan Ukhov oyundan ihraç edildi.



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GERGİNLİK YUMRUKLAŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Karşılaşmanın son bölümünde Beşiktaşlı Eugene Omoruyi ile CSKA Moskova forması giyen Ivan Ukhov arasında gerginlik çıktı.

İki basketbolcu arasındaki tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Omoruyi ve Ukhov karşılıklı yumruklaştı. Yaşanan kavganın ardından iki oyuncu da maçtan ihraç edildi.