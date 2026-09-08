EuroLeague'in yeni ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş maçında yumruk yumruğa kavga: Saha bir anda ringe döndü - Resim : 1

Siyah-beyazlıların 80-57'lik üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede son periyotta yumruk yumruğa çıkan kavga maçın önüne geçti.

GERGİNLİK YUMRUKLAŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Karşılaşmanın son bölümünde Beşiktaşlı Eugene Omoruyi ile CSKA Moskova forması giyen Ivan Ukhov arasında gerginlik çıktı.

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İki basketbolcu arasındaki tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Omoruyi ve Ukhov karşılıklı yumruklaştı. Yaşanan kavganın ardından iki oyuncu da maçtan ihraç edildi.