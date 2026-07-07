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Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu’nun siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

ACUN ILICALI’NIN TAKIMI DEVREDE

Sabah’ın haberine göre, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, milli kaleciyi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

İNGİLTERE YOLCUSU

Haberde, Ersin Destanoğlu’nun kısa süre içerisinde İngiltere’ye giderek transfer sürecini tamamlamasının beklendiği ifade edildi.

İMZA İÇİN SON AŞAMA

26 yaşındaki kalecinin sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Hull City ile resmi sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü.