Premier Lig'in yeni ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin kadro planlaması büyük merak konusu oldu.

Geçtiğimiz sezon küme düşmesi beklenirken sürpriz bir başarıya imza atarak play-off finalinde Middlesbrough'yu yenip Premier Lig'e yükselen Hull City'i önümüzdeki dönemde çok daha zorlu bir meydan okuma bekliyor.

'PREMIER LİG ŞAMPİYONLUĞU İMKANSIZ DEĞİL'

Transfermarkt'a özel açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı ilk hedeflerinin Premier Lig'de kalmak olduğunu söyledi.

"Bir gün Premier Lig şampiyonluğu olacak mı?" şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Ilıcalı, "Çok büyük bir hayal ama futbolda imkansız diye bir şey yok. Leicester City örneği var; dünyada futbolda her an her şey olabilir. Yine de gerçekçi olmak gerekirse bizim ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak, bir sonraki hedefimiz ise Avrupa kupalarına katılabilmek" diye konuştu.

'TRANSFER BÜTÇEMİZ YAKLAŞIK 150 MİLYON EURO OLACAK'

Acun Ilıcalı ayrıca en çok merak edilen transfer konusuna dair de önemli bilgiler paylaştı.

Yeni sezonda transfer bütçelerinin oyuncu maaşları ve bonservis bedelleri dahil olmak üzere yaklaşık 150 milyon Euro olacağını ifade eden Ilıcalı, "Kadromuza yaklaşık 11-12 yeni oyuncu katmayı planlıyoruz." dedi.