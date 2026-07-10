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Kaynak: AA

Avrupa Birliği Komisyonu, Meta hakkında yürütülen soruşturmada Facebook ve Instagram'da bağımlılık yapıcı tasarımların Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiğine ilişkin ön bulgular elde edildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, Facebook ve Instagram'da kullanılan sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, anlık bildirimler ve yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş öneri sistemlerinin kullanıcıların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde risk oluşturduğu ve bu risklerin yeterince değerlendirilmediği ifade edildi.

“RİSKLERLE MÜCADELE EDİLMEDİĞİNİ GÖSTERMEKTE”

Açıklamanın devamında, onsuz kaydırma, otomatik oynatma ve kişiselleştirilmiş içerik önerilerinin kullanıcıların platformda daha uzun süre kalmasına yol açtığı ifade edilirken bunların sağlıksız kullanım alışkanlıklarını ve zorlayıcı kullanım davranışlarını teşvik ettiği kaydedildi.

Meta’nın çocukların gece saatlerinde Instagram veya Facebook'ta geçirdikleri süreye ilişkin mevcut bilgileri göz ardı ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Meta'nın mevcut risk azaltma önlemleri bağımlılık yapıcı tasarımından kaynaklanan risklerle etkili bir şekilde mücadele edilmediğini göstermektedir." denildi.

PARA CEZASI VERİLEBİLİR!

Aynı zamanda Meta’nın, Facebook ve Instagram'ın tasarımında değişikliğe gitmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, söz konusu bulguların nihai bir sonuç oluşturmadığı ve Meta’nın savunmasını sunma hakkı olduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturma sonunda Komisyonun ihlal kararı vermesi halinde Meta'ya küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına kadar idari para cezası uygulanabileceği anımsatıldı.