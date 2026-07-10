İş insanı ve Samsunspor’un Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Hollanda merkezli CoreX Holding BV, Polisan Holding A.Ş.'deki çoğunluk paylarının devrine yönelik işlemlerin imza ve kapanış süreçlerinin ardından tamamlandığını açıkladı.
Türk devi Polisan Holding’i Süper Lig kulübü başkanı satın aldı
41 senedir boya alanında faaliyet gösteren Polisan, Süper Lig başkanının sahibi olduğu Hollanda merkezli CoreX Holding BV'ye satıldı. Bitlis ailesine ait yüzde 77,7268 oranındaki paylar resmen devralındı ve taraflar arasında devam eden pay devir süreci de tamamlanmış oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Buna göre Polisan Holding'in kurucu ortakları Bitlis ailesine ait yüzde 77,7268 oranındaki paylar devralınarak taraflar arasında devam eden pay devir süreci de tamamlandı. Pay devriyle beraber CoreX Holding BV'nin iştiraki olan Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş. Polisan Holding'de çoğunluk pay sahibine dönüştü.
Bu işlemle birlikte CoreX Holding'in liman, kimya ve maden alanlarındaki mevcut faaliyetlerinin stratejik olarak güçlendirilmesi ve uzun vadeli büyüme hedeflerinin desteklenmesi hedefleniyor.
Boya faaliyetleri kısmi bölünme yoluyla ayrıştırılarak satış işlemine dahil edilmedi ve Polisan Hellas'ın üçüncü taraflara yönelik satış işlemi tamamlandı.
Nisan 2026 itibarıyla operasyonel faaliyetlerde kullanılmayan gayrimenkullerin Bitlis ailesine devri gerçekleştirilirken Rekabet Kurumu onayının 6 Nisan 2026 tarihinde alınması ve söz konusu işlemlerin tamamlanmasını takiben payların devri Bitlis ailesinden CoreX Ports'a tamamlandı.
Devir işlemiyle, Polisan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Polisan Kimya Sanayii A.Ş. ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay devrine konu olan şirketler arasında bulundu.
Yatırımcıların zorunlu pay alım teklifi sürecine dair beklentileri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde gerekli başvuruların öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.