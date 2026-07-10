Türk devi Polisan Holding’i Süper Lig kulübü başkanı satın aldı

Buna göre Polisan Holding'in kurucu ortakları Bitlis ailesine ait yüzde 77,7268 oranındaki paylar devralınarak taraflar arasında devam eden pay devir süreci de tamamlandı. Pay devriyle beraber CoreX Holding BV'nin iştiraki olan Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş. Polisan Holding'de çoğunluk pay sahibine dönüştü.