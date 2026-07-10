Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu

IMF’nin nominal GSYİH verilerine dayanarak hazırlanan raporda dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu. Türkiye'nin sıralaması şaşırttı.

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 1

IMF'nin 2026 yılına ilişkin ekonomik verileri kapsamında hazırlanan dünyanın en büyük ekonomileri sıralaması belli oldu. Türkiye de dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer aldı.

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 2

İşte GSYİH verilerine göre dünyanın en büyük 20 ekonomisi

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 3

1- ABD: 32,4 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 4

2- Çin: 20,9 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 5

3- Almanya: 5,5 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 6

4- Japonya: 4,4 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 7

5- Birleşik Krallık: 4,3 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 8

6- Hindistan: 4,2 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 9

7- Fransa: 3,6 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 10

8- İtalya: 2,7 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 11

9- Rusya: 2,7 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 12

10- Brezilya: 2,6 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 13

11- Kanada: 2,5 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 14

12- Avustralya: 2,1 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 15

13- Meksika: 2,1 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 16

14- İspanya: 2,1 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 17

15- Güney Kore: 1,9 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 18

16- Türkiye: 1,6 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 19

17- Endonezya: 1,5 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 20

18- Hollanda: 1,4 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 21

19- Suudi Arabistan: 1,4 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu - Resim: 22

20- İsviçre: 1,1 trilyon dolar

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