IMF'nin 2026 yılına ilişkin ekonomik verileri kapsamında hazırlanan dünyanın en büyük ekonomileri sıralaması belli oldu. Türkiye de dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer aldı.
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu
IMF’nin nominal GSYİH verilerine dayanarak hazırlanan raporda dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu. Türkiye'nin sıralaması şaşırttı.Kaynak: Diğer
İşte GSYİH verilerine göre dünyanın en büyük 20 ekonomisi
1- ABD: 32,4 trilyon dolar
2- Çin: 20,9 trilyon dolar
3- Almanya: 5,5 trilyon dolar
4- Japonya: 4,4 trilyon dolar
5- Birleşik Krallık: 4,3 trilyon dolar
6- Hindistan: 4,2 trilyon dolar
7- Fransa: 3,6 trilyon dolar
8- İtalya: 2,7 trilyon dolar
9- Rusya: 2,7 trilyon dolar
10- Brezilya: 2,6 trilyon dolar
11- Kanada: 2,5 trilyon dolar
12- Avustralya: 2,1 trilyon dolar
13- Meksika: 2,1 trilyon dolar
14- İspanya: 2,1 trilyon dolar
15- Güney Kore: 1,9 trilyon dolar
16- Türkiye: 1,6 trilyon dolar
17- Endonezya: 1,5 trilyon dolar
18- Hollanda: 1,4 trilyon dolar
19- Suudi Arabistan: 1,4 trilyon dolar
20- İsviçre: 1,1 trilyon dolar