3 bin TL kredi çekerek girdi, servet kazandı: Tarlada milyonları hasat ediyor

Kritik dönüm noktası 2014 yılı oldu. Borçlarını yavaş yavaş ödemeye başlamasıyla birlikte bankadan aldığı sera kredisi, büyümenin fitilini ateşledi. Elde ettiği kazancı lükse değil, hep daha fazla üretime ve yeni seralara yatırdı. Yaptığı işi sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da büyüttü. Kimyasal kalıntılardan uzak "İyi Tarım" uygulamalarını benimsedi ve Türkiye'de daha önce yetiştirilmeyen besin değeri yüksek mikro filizler ile yenilebilir çiçeklere yöneldi.