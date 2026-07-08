Teknoloji dünyasında giyilebilir cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte mahremiyet ve siber güvenlik endişeleri de her geçen gün büyüyor. Akıllı gözlük pazarında Ray-Ban iş birliğiyle geliştirdiği modellerle küresel çapta lider konumda bulunan ABD'li teknoloji devi Meta, cihazların casusluk amacıyla kullanılmasına karşı sert bir adım attı. Özellikle halka açık alanlarda insanların fark edilmeden gizlice videolarının kaydedilmesi üzerine artan kamuoyu baskısı, şirketi radikal bir yazılım güncellemesi yapmaya mecbur bıraktı.

IŞIĞI KAPATANIN KAMERASI DA KAPANACAK

Akıllı gözlüklerle yapılan çekimlerde, çevredeki insanları uyarmak adına cihazın ön kısmında küçük bir LED kayıt ışığı bulunuyordu. Ancak bazı kötü niyetli kullanıcılar, karşı tarafın video çekildiğini anlamasını engellemek için bu ışığın üzerini siyah bantla kapatma, boyama veya fiziksel olarak devre dışı bırakma gibi yöntemlere başvuruyordu.

Meta'nın devreye aldığı yeni güvenlik güncellemesiyle birlikte bu suistimallerin tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni sisteme göre, akıllı gözlüğün üzerindeki güvenlik LED'ine herhangi bir müdahalede bulunulduğu, önünün kapatıldığı veya ışığa fiziksel bir zarar verildiği sistem tarafından tespit edildiği anda kamera fonksiyonu saniyeler içinde tamamen kilitlenecek. Cihaz, LED ışık stabil ve görünür bir şekilde çalışmadan kesinlikle görüntü veya video kaydı almayacak.

ESKİ YAZILIMSAL ÖNLEMLER YETERSİZ KALMIŞTI

Aslında Meta, akıllı gözlüklerde mahremiyeti korumak adına daha önce de benzer yazılımsal önlemleri devreye sokmuştu. Şirket, ikinci nesil akıllı gözlüklerden itibaren LED ışığın önü kapatıldığında kullanıcıyı uyaran sensör tabanlı algoritmalar denemişti. Ancak teknoloji meraklıları ve kötü niyetli kullanıcılar bu engelleri aşmanın farklı yollarını bulmuş, gizli çekim vakalarındaki artış engellenememişti.

Son yayımlanan ve doğrudan kamera donanımını kilitleyen bu katı güncellemenin, akıllı gözlük kullananların çevreye verdiği rahatsızlığı ve güvenlik endişelerini büyük ölçüde ortadan kaldırması bekleniyor.